Московский кредитный банк начал принимать финансовые сообщения от корпоративных клиентов в международном стандарте обмена электронными финансовыми сообщениями ISO20022.

По словам директора департамента трансакционного бизнеса и привлечения ресурсов МКБ, ISO20022 обеспечивает повышение эффективности платежного процесса за счет возможности предоставления дополнительных сведений о денежных переводах, передаваемых вместе с платежом. На данный момент это самый перспективный стандарт обмена сообщениями и в ближайшие несколько лет он станет доминирующим в сегменте корпоративных расчетов, говорится в сообщении кредитной организации.

Стандарт ISO20022 был разработан техническим комитетом ISO/TC68 «Финансовые услуги» по стандартизации банковских услуг, операций с ценными бумагами, а также иных финансовых услуг под эгидой Международной организации по стандартизации (ISO — International Standard Organisation). Внедрение стандарта является одной из приоритетных задач Банка России.