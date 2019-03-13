Минтруд РФ рассчитывает в течение двух-трех лет освободить работодателей от необходимости предоставления бумажных справок для работников в госорганы, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в ходе социального форума Недели российского бизнеса. Информация будет предоставляться из баз Пенсионного фонда и налоговой службы, уточнил он.

Топилин напомнил, что ранее в послании президента говорилось о том, что услуги гражданам будут предоставляться в проективном виде без предоставления различных справок.

«Сейчас с тем, чтобы получить различные виды пособий, во многих случаях граждане должны предоставлять справки от работодателей об уровне доходов и так далее. Нам предстоит на основании тех данных, которые у нас есть о доходах в Пенсионном фонде, в налоговой службе с тем, чтобы освободить работодателей от предоставления этих дополнительных различных бумажных документов с тем, чтобы объективизировать процессы учета доходов», — заявил Топилин.

Он отметил, что потребуется работа в рамках предоставления различных услуг в электронном виде, налаживание взаимодействия между федеральными органами исполнительной власти.