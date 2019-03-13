«Лаборатория Касперского» обнаружила в Windows ранее неизвестную уязвимость, которая, предположительно, использовалась для проведения целевых атак. Это уже четвертый эксплойт нулевого дня, который был найден с помощью специальной технологии, разработанной «Лабораторией Касперского»

Как говорится в сообщении компании, злоумышленники получали доступ к сети или устройству на 8-й и 10-й версии Windows жертвы. Из-за бреши в графической подсистеме для расширения локальных привилегий киберпреступники могли получать полный контроль над атакуемым компьютером.

По словам антивирусного эксперта «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, организациям нужны решения, которые могут защитить от подобных угроз. Это ещё раз подтверждает, насколько важно, чтобы представители индустрии кибербезопасности сотрудничали с разработчиками ПО.