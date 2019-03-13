Принадлежащий крупнейшей криптовалютной бирже Binance кошелек Trust Wallet добавил поддержку токена XRP в версиях приложения для Android- и iOS-устройств.

Пользователям необходимо зайти в приложение и вручную добавить криптоактив в свой список токенов, а также иметь на балансе по меньшей мере 20 XRP, сообщает Anycoin .

Также пользователи криптокошелька теперь также могут покупать XRP, BTC, BCH, LTC и ETH с помощью кредитных и дебетовых карт.