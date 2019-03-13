Оператор цифрового кошелька и криптовалютной биржи Abra анонсировал добавление для пользователей возможности покупать, продавать ETH непосредственно в децентрализованном приложении.

При этом можно использовать криптоактив для операций с другими 30 альткоинами, 50 фиатными валютами и токенами индекса BIT10 Index, сообщает Anycoin .

По словам главы Abra Билла Бархидта, нововведение создает почву для добавления поддержки токенов стандарта ERC-20, включая стейблкоины.