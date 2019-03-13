Криптовалютная биржа OKEx намерена открыть собственную платформу OK JumpStart, благодаря которой сторонние проекты смогут запускать свои токены, заявил операционный директор OKEx Энди Чунг в Twitter.

Как сообщает Тtrcoin , подробности касательно новой инициативы, включая дату ее публичного запуска, представитель биржи не уточнил.

Также OKEx объявила о добавлении продвинутых лимитных ордеров, которые доступны на спотовом рынке, в маржинальной торговле, в фьючерсных и бессрочных контрактах.