Подробности касательно новой инициативы не уточняются.
Криптовалютная биржа OKEx намерена открыть собственную платформу OK JumpStart, благодаря которой сторонние проекты смогут запускать свои токены, заявил операционный директор OKEx Энди Чунг в Twitter.
Как сообщает Тtrcoin, подробности касательно новой инициативы, включая дату ее публичного запуска, представитель биржи не уточнил.
Также OKEx объявила о добавлении продвинутых лимитных ордеров, которые доступны на спотовом рынке, в маржинальной торговле, в фьючерсных и бессрочных контрактах.
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