Криптовалютная биржа GetETH сообщила о запуске 13 марта инвестиционного смарт-контракта на своей платформе, с помощью которого можно будет получать пассивный доход от оборота продуктов компании.

По словам представителей GetETH, инвестиционный смарт-контракт — новая модель инвестирования. Пользователи приобретают токены, которые управляются смарт-контрактом, сообщает ForkLog .

Также в GetETH утверждают, что их инвестиционный смарт-контракт — первый подобный продукт со средним уровнем риска. При этом инвестиционные смарт-контракты могут стать заменой модели ICO.

Держатели токенов GetETH смогут получать пассивный доход от комиссии за покупку — 10% от объема каждой сделки на встроенной инвестиционной бирже; комиссии за продажу — 5% от объема каждой сделки; 4,5% от всего оборота собственного онлайн-казино на блокчейне еthereum.

Такой доход распределяется между держателями токенов пропорционально количеству монет на балансе.