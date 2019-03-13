Нью-Йоркская инвестиционная компания Shuttle Holdings планирует запустить бета-версию кастодиального сервиса для цифровых активов на базе закрытого облака и технологий шифрования IBM до конца месяца.

Таким образом, компании не будут хранить токены сами, но предоставят инструменты для этого своим клиентам, которыми могут стать банки, брокеры, другие хранители активов, фонды, подразделения по управлению семейным капиталом и инвесторы с высоким уровнем дохода, сообщает Ttrcoin .

Разработчики нового сервиса утверждают, что не станут ориентироваться на модель «холодного» хранения, а обещают создать решение, которое позволит клиентам быстро получать доступ к активам и обеспечит компромиссный уровень защиты на базе аппаратных модулей безопасности (HSM).