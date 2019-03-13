Он покинул колонию, официально заплатив за это 200 тыс. рублей.
Лидер одного из крупнейших оргпреступных сообществ России, занимавшегося незаконной обналичкой многомиллиардных сумм, Сергей Магин, известный как Сережа Два Процента, досрочно освободился из исправительной колонии в Рязанской области. Он покинул колонию, официально заплатив за это 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».
По данным Рязанского райсуда Рязанской области, заявление с просьбой о «замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания» адвокаты осужденного Сергея Магина подали еще в ноябре прошлого года. В суде также отметили, что, как следует из документов, осужденный Магин в это время находился в ИК-6 УФСИН по Рязанской области, расположенной в поселке Стенькино. Сережа Два Процента был туда этапирован в январе прошлого года.
Ранее он был осужден Пресненским райсудом Москвы к восьми с половиной годам лишения свободы за создание ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и незаконное создание юрлиц (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Мосгорсуд фактически подтвердил приговор, но само следствие и процессы затянулись более чем на четыре года, которые обвиняемый провел под стражей. В связи с изменениями в законодательстве, по которым день пребывания в СИЗО засчитывается как 1,5 дня отсидки, в ИК-6 ему оставалось провести всего два года. При этом он почти сразу имел право подавать на УДО, так как был приговорен к общему режиму лишения свободы, а это предусматривает подачу прошения после отбытия более половины срока. Надо отметить, что решение суда во многом зависит от позиции администрации учреждения: она дает заключенному характеристику, в которой отмечает его поведение, встал ли он на «путь исправления» и т. д. По некоторым данным, Сергею Магину пришлось подавать на УДО с задержкой, так как сначала сотрудники ФСИН имели к нему некоторые претензии.
Как пояснили в Рязанском райсуде, представители осужденного Магина просили даже не об УДО, а о замене неотбытого срока штрафом. Судья Сергей Барановский тщательно изучил все предоставленные материалы, из которых следовало — после прибытия в колонию и прохождения необходимого карантина Сережа Два Процента был трудоустроен. Кк следует из документов суда, Магину доверили самую простую работу — «сборщика бумажных изделий» учебно-производственного участка. Там он отработал несколько месяцев, после чего уже привлекался администрацией для труда без оплаты. Администрация колонии дала в целом положительные характеристики на осужденного — Сережа Два Процента был вежлив с сотрудниками, имел два поощрения и ни одного взыскания на момент подачи ходатайства, участвовал в общественной деятельности, посещал мероприятия «социально-правовой направленности» и культурно-массовые и спортивные мероприятия.
Кроме того, было особо отмечено, что осужденный мультимиллионер поддерживает связи с семьей, а некое ООО «Лакри» предоставило гарантийное письмо, в котором обещало трудоустроить Сергея Магина после освобождения. В результате суд решил, что не отбытые им восемь месяцев и 18 дней можно заменить штрафом в 200 тыс. рублей. Решение прокуратурой обжаловано не было и вступило в силу 26 февраля. Однако что стало с Магиным после выхода на свободу, пока неизвестно. Часть его адвокатов пояснили изданию, что вышли из дела после участия в рассмотрения апелляционной жалобы, а другие — что просто не в курсе происшедшего и им «необходимо проконсультироваться с коллегами».
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