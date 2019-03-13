Инициатива должна способствовать распространению блокчейна в игровой отрасли посредством привлечения игроков и создания новых возможностей для монетизации.
Организованная компанией Ripple экосистема для разработчиков Xpring и ориентированная на игровую отрасль блокчейн-платформа Forte намерены создать совместный фонд с капиталом 100 млн долларов для поддержки разработчиков игр.
При этом все финансирование будет предоставлено Ripple, а Forte возьмет на себя роль управляющего, сообщает Ttrcoin.
Как говорится в пресс-релизе, технология блокчейн способна улучшить разработку игр и помочь разработчикам формировать более успешную игровую экономику. Многим разработчикам, однако, сложно работать с ней. Платформа Forte упростит процесс применения блокчейна в играх.
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