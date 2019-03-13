Организованная компанией Ripple экосистема для разработчиков Xpring и ориентированная на игровую отрасль блокчейн-платформа Forte намерены создать совместный фонд с капиталом 100 млн долларов для поддержки разработчиков игр.

При этом все финансирование будет предоставлено Ripple, а Forte возьмет на себя роль управляющего, сообщает Ttrcoin .

Как говорится в пресс-релизе, технология блокчейн способна улучшить разработку игр и помочь разработчикам формировать более успешную игровую экономику. Многим разработчикам, однако, сложно работать с ней. Платформа Forte упростит процесс применения блокчейна в играх.