Компания «МобилитиЛаб» (резидент IТ-кластера «Сколково») выходит на рынок платформ разработки и интеграции приложений на базе корпоративных чат-ботов и микроприложений. Также компания планирует развитие мобильного рабочего места WorksPad для ускорения цифровизации бизнеса и работы госслужащих в России.

«МобилитиЛаб» объявляет об официальной поддержке защищенной мобильной платформы на базе Sailfish Mobile OS RUS и анонсирует новый мобильный клиент WorksPad для Sailfish. Это первое корпоративное приложение на платформе, созданное с использованием технологий и языка Python, говорится в сообщении компании.

Первая версия WorksPad для Sailfish планируется к выпуску в третьем квартале 2019 года и сможет работать как самостоятельный файловый менеджер для мобильной платформы с базовыми функциями управления файлами и как клиент стандартного сервера с доступом к внутренним файловым ресурсам и библиотекам и поддержкой синхронизации между рабочими ПК и мобильными устройствами.

С помощью интеграционного модуля WorksPad версии 2.0 с решением для предотвращения утечек информации и защиты организаций от внутренних угроз заказчик сможет контролировать передачу данных через все коммуникационные каналы, поддерживаемые в WorksPad.

Также новая платформа WorksPad Assistant дает корпоративным разработчикам и интеграторам инструментарий для построения безопасных чат-ботов и микроприложений с богатым пользовательским интерфейсом.

Для использования WorksPad Assistant на публичных ресурсах платформа предлагает специальный «виджет», встраиваемый на страницы сайтов для привлечения внимания и автоматизации взаимодействия с потребителями, проведения опросов, подбора персонала и др.

Превью-версия платформы WorksPad Assistant станет доступна первой волне партнеров в течение ближайших месяцев с планируемым релизом до конца 2019 года.