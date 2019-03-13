Управление финансовых услуг Мальты (MFSA) назначило американскую аналитическую компанию CipherTrace для проверки «чистоты» криптовалютных активов.

Сейчас финансовый регулятор рассматривает заявки от 29 криптокомпаний на лицензии для работы в качестве агентов виртуальных финансов (VFA), которые затем начнут подавать дополнительные заявки на одобрение операторов криптобирж, кошельков и платформ ICO, сообщает Anycoin .

По словам главы MFSA Джозефа Кушьери, мониторинг соответствия CipherTrace обеспечит MFSA мощными инструментами надзора для автоматизации процессов регулирования и аудита управления рисками для бизнеса виртуальных активов, лицензированного на Мальте.

Инструменты CipherTrace могут использоваться как до получения одобрения регулятора, так и после. Они используют данные, охватывающие биржи, адреса, кошельки и другие объекты, отслеживая все: от криминальных адресов и рынков даркнета до сервисов азартных игр и высокодоходных инвестиционных продуктов, отмечает мальтийское издание.