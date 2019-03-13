Компания Altoville Holdings Олега Тинькова планирует продать глобальные депозитарные расписки TCS Group на сумму до 150 млн долларов, говорится в материалах к размещению.

Размещаемый пакет бумаг составляет около 4,2% TCS Group. Сама сделка пройдет в форме ускоренного сбора книг заявок.

Организатором выступит Morgan Stanley.

В основанную предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки».