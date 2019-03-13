Так, кредитная «Карта развлечений» заняла третье место в рейтинге лучших кредитных карт, составленном порталом «Выберу.ру» по итогам 2018 года. А дебетовая «Автокарта» категории Gold заняла седьмое место в рейтинге наиболее выгодных карт с кэшбэком портала BancRF.



Интернет-сервис «Выберу.ру» на регулярной основе проводит исследования предложений российских банков и определяет лучшие кредитные карты на текущий момент. При сравнении учитываются интересующие потребителей параметры: стоимость обслуживания карты, продолжительность льготного периода, максимальный кредитный лимит, а также размеры процентной ставки и ставки кэшбэка.



Кредитная «Карта развлечений» Банка ЗЕНИТ позволяет держателям возвращать 10% от суммы покупок в категории «Развлечения» (в кафе, ресторанах, кинотеатрах, театрах, цирках, аквапарках и т. д.). За год держатель карты может получить обратно на счет до 36 000 рублей (до 3000 рублей в месяц). Для получения кэшбэка достаточно оплачивать основной картой любые покупки на сумму не менее 20 000 рублей в месяц. Банк начисляет кэшбэк в течение пяти рабочих дней после окончания отчетного периода.



«Автокарта» Банка ЗЕНИТ категории Gold позволяет клиентам получать существенную экономию на обслуживании автомобиля — до 8,5%. При оплате на АЗС сети «Татнефть» «Автокартой» категории Gold клиенты получают кэшбэк в размере 7% и скидку на топливо в размере 1,5%. На АЗС других топливных компаний, а также при оплате услуг автомоек, парковок и платных дорог кэшбэк составит 5%, при оплате в остальных торговых точках — 1%. Максимальная сумма возврата — 3000 рублей в месяц.



Подробнее ознакомиться с условиями и тарифами карт можно на сайте Банка.