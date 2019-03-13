Макроэкономика



Инвестиционная активность в России: крайне высокая концентрация в Москве; негативно

Росстат вчера выпустил данные по региональной структуре инвестиций в основной капитал за 2018 г. Согласно статистике, инвестиционная активность по-прежнему была сконцентрирована в Москве, на долю которой пришлось 13,8% совокупных инвестиций против 12,5% в 2017 г. Реальный рост инвестиций в Москве составил 15,3%, тогда как совокупные инвестиции выросли всего на 4,3%. Такие показатели по инвестиционному росту обнажают несколько проблем. Во-первых, растет зависимость от экономической активности в Москве, и в целом обостряется региональное неравенство – вклад инвестиций Москвы в совокупный рост инвестиций составил примерно 1,9 п. п., или 50% всего инвестиционного роста в России за 2018 год. Во-вторых, перспективы экономического роста представляются еще менее определенными – без учета инвестиций в Москве, рост российского ВВП в 2018 г. мог оказаться ниже 2% – за счет опережающего инвестиционного роста Москва увеличила совокупный рост ВВП на 0,35 п. п. В сочетании с проектом «Ямал СПГ», из-за которого Росстат вынужден был пересмотреть оценку роста ВВП с 1,8 до 2,3%, инвестиции Москвы обеспечили примерно 40% совокупного роста ВВП. В целом усиление концентрации инвестиций всего лишь в нескольких регионах поддерживает наш осторожный взгляд на экономический рост – мы прогнозируем рост ВВП на уровне 0,8% г/г в 2019..

Наталия Орлова, Ph.D, главный экономист



Телекомы, медиа & IТ



«Яндекс» приобрел стартап TheQuestion; нейтрально



Как сообщает РБК, компания «Яндекс» (YNDX; под пересмотром) приобрела кипрскую компанию Znanie, владеющую сервисом вопросов и ответов TheQuestion, где любой человек может задать вопрос и получить ответ как от регулярных пользователей, так и от экспертов.



TheQuestion будет интегрирован в сервис поисковика «Яндекс».Знатоки, который работает в формате сообщества экспертов по определенной теме.

Сервис был запущен в 2015 г.: он позволяет пользователям задавать вопросы на любую тему и получать ответы как от пользователей, так и от экспертов. Согласно SimilarWeb, в феврале сайт посетило 14 млн пользователей.



Как сообщают СМИ со ссылкой на основателя стартапа Тоню Самсонову, к середине 2016 г. TheQuestion привлек два раунда инвестиций на общую сумму 1 млн долларов. Эксперты отрасли оценивают годовую выручку сервиса на уровне 30-80 млн рублей, его EBITDA, как сообщается, положительная. Хотя информации о цене сделки нет, СМИ сообщают о том, что «Яндекс» может заплатить за сервис несколько миллионов долларов США.



«Яндекс» продолжает покупать интересные стартапы, чтобы усилить свой главный сегмент «Портал» и «Поиск», сделать его более информативным для пользователей и, следовательно, защитить свою долю на поисковом рынке от Google. Хотя цена сделки не разглашается, мы полагаем, что она сильно не повлияет на финансовые результаты «Яндекса» и считаем новость нейтральной для акций компании.



«Ростелеком»: финансовые результаты за 4К18 по МСФО; достигнуто соглашение по ключевым условиям сделки по покупке доли в Tele2; негативно



«Ростелеком» (RTKM, нет рекомендации) вчера представил финансовые результаты за 4К18 по МСФО и объявил прогноз на 2019 г. Как отчетность, так и прогноз соответствуют консенсус-прогнозу. Отдельно отметим, что компания объявила о достижении соглашения с ВТБ по ключевым условиям сделки с T2 RTK Holding (Tele2), в соответствии с которыми «Ростелеком» приобретет 55%-ую долю в мобильном операторе.



Результаты за 4К18 мы приводим ниже. Результаты за 4К18 соответствуют консенсус-прогнозу агентства «Интерфакс». Выручка в размере 87,3 млрд рублей. превысила консенсус-прогноз на 1%, EBITDA в размере 26,0 млрд рублей оказалась ниже прогноза на 3%. Компания продемонстрировала рост выручки на 4% г/г, и рост EBITDA на 2% г/г в 4К18. Рентабельность EBITDA почти не изменилась и составила 29,8% против 30,4% годом ранее. На годовой основе выручка и EBITDA выросли на 5% г/г и на 4% г/г до 320,2 млрд рублей и 100,9 млрд рублей соответственно. Чистая прибыль компании за 2018 г. составила 15,0 млрд рублей, СДП был положительным и составил 14,8 млрд рублей.



Динамика по сегментам за 4К18. Драйверами роста выручки стали сегмент широкополосного доступа в Интернет и ТВ, а также сегмент VAS и облачных услуг, которые показали рост выручки на 18-32% г/г в 4К18. В то же время выручка в сегменте традиционной телефонии продолжала демонстрировать негативную динамику и снизилась на 12% г/г в сегменте фиксированной телефонной связи и на 9% г/г – в сегменте интерконнекта и услуг по пропуску трафика.



Прогноз на 2019 г. соответствует консенсус-прогнозу: По прогнозу компании, выручка и EBITDA должны вырасти как минимум на 2,5% г/г в этом году. Таким образом, эти цифры полностью соответствуют текущему консенсус-прогнозу Bloomberg, который предполагает рост выручки и EBITDA соответственно на 3% и 4% г/г. Капиталовложения на 2019 г. (без учета государственных проектов) ожидаются на уровне 65-70 млрд рублей против 67,5 млрд рублей, в соответствии с консенсус-прогнозом.



Дивидендная доходность 4-5%. Чистая прибыль компании за 2018 по МСФО (15,0 млрд рублей) и СДП (14,8 млрд рублей) предполагают дивидендные выплаты в размере 5,3 рубля на акцию по итогам 2018 г. – это немного выше консенсус-прогноза Bloomberg в 5,16 рубля на одну обыкновенную акцию и на одну привилегированную акцию. Компания уже объявила о промежуточных дивидендах в размере 2,50 рубля за 9М18. Таким образом, финальные дивиденды должны составить 2,8 рубля на акцию при дивидендной доходности 4% по обыкновенным акциям и 5% – по привилегированным.

Сделка по покупке 55% акций Tele2 в ближайшее время должна перейти к стадии формального одобрения. Как заявил СМИ глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, компания достигла соглашения с ВТБ по ключевым условиям покупки 55% акций Tele2. Стороны, как сообщается, перешли к обсуждению технических аспектов сделки. Дальнейших подробностей об условиях и сроках сделки озвучено не было. Сейчас «Ростелеком» владеет 45%-й долей мобильного оператора; выручка Tele2 по итогам 2018 г. составила 143 млрд рублей, а чистая прибыль – 2,7 млрд рублей.

Финансовые результаты за 4К18 не предполагают пересмотра консенсус-прогноза EBITDA на 2019 г. и дивидендов на акцию за 2018 г.

Мы считаем, что продвижение сделки по покупке доли в Tele2 окажет давление на акции RTKM в ближайшее время, так как сделка, судя по всему, не способствует увеличению стоимости Ростелекома, учитывая рентабельность Tele2 ниже среднего уровня по сектору, высокую долговую нагрузку (чистый долг на конец 2018 г. составил 136 млрд рублей против 187 млрд рублей у «Ростелекома»), а также ее продолжающиеся интенсивные инвестиции.

Анна Курбатова, старший аналитик

Олеся Воробьева, аналитик