Власти РФ должны активнее привлекать предпринимателей к участию в социально ориентированных проектах. Такое мнение выразила в среду зампредседателя правительства Татьяна Голикова на форуме «Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект», который проходит в рамках Недели российского бизнеса.

Ранее Госдума в первом чтении поддержала законопроект Минэкономразвития по внесению поправок в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». Изменения предполагают закрепление понятий «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие».

«Никогда мы серьезно не привлекали бизнес в социальной сфере, бизнес сам двигался с точки зрения поддержки благотворительности, формирования социально ориентированных некоммерческих организаций, чтобы поддерживать отдельные проекты. Мы за это бизнесу признательны. Настало время более серьезного включения бизнеса в реализацию тех приоритетов, которые сегодня чрезвычайно важны для страны», — сказал она.

Голикова отметила, что государство проводит серьезную работу по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам. «Планируются изменения в законодательстве РФ, направленные на то, чтобы часть государственного задания можно было бы направлять на предоставление услуг социально ориентированных некоммерческих организаций», — заявила она.