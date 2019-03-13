Председатель Комиссии по ценным бумагам (SEC) США Джей Клейтон согласился с оценкой директора отдела корпоративных финансов регулятора Уильяма Хинмэна, что еthereum (ETH) не является ценной бумагой.

Как напоминает Anycoin , в июне прошлого года Хинмэн заявил, что по крайней мере «структурированный так, как в настоящее время» ETH не будет регулироваться SEC как ценные бумаги.

Цифровой актив может быть признан ценной бумагой, если он представляет собой инвестиционный контракт. Если токен предлагается или продается в качестве инвестиционного контракта, то это является предложением или продажей ценной бумаги.

По словам Клейтона, цифровой актив может предлагаться и продаваться первоначально в качестве ценной бумаги, поскольку он соответствует определению инвестиционного контракта. Но это обозначение может со временем измениться, если впоследствии цифровой актив будет предлагаться и продаваться таким образом, что он больше не будет соответствовать определению.