Санкции против РФ будут только усиливаться, ожидать их ослабления в ближайшее время не стоит, заявил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Санкции [в отношении РФ] будут только усиливаться, ослабления санкций в ближайшее время, наверное, не будет. Маховик раскручивается такой, что даже смена лидеров, на мой взгляд, не сможет сразу его остановить, еще долго надо будет тормозить", — сказал глава РСПП.