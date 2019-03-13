Журнал Forbes опубликовал список холостых бизнесменов из списка богатейших россиян/ Лидером рейтинга стал основной владелец холдинга LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман с состоянием 15 млрд долларов. Бизнесмен разведен, у него четверо детей.

На второй месте — основной владелец инвесткомпании Millhouse и английского футбольного клуба ChelseaРоман Абрамович, состояние которого оценивается в 12,4 млрд долларов. Абрамович разведен, у него семеро детей. Замыкает тройку лидеров владелец группы «Онэксим» и совладелец баскетбольного клуба НБА Brooklyn Nets Михаил Прохоров (состояние — 9,8 млрд долларов). Официально женат он никогда не был.

Кроме того, в список вошли президент футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев (состояние — 6,8 млрд долларов), партнер Михаила Фридмана по «Альфа-Групп» и председатель совета директоров банковской группы Альфа-Банка Петр Авен (5,2 млрд долларов), партнер-учредитель Московской школы управления «Сколково» Сергей Попов (4,5 млрд долларов), совладелец холдинга En+ и производителя алюминия UC Rusal Олег Дерипаска (3,6 млрд долларов), владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик (2,8 млрд долларов), основатель и основной владелец мессенджера Telegram и экс-совладелец «ВКонтакте» Павел Дуров (2,7 млрд долларов), владелец компаний «Мостотрест» и «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг (2,6 млрд долларов), генеральный директор Rambler&Co Александр Мамут (2,5 млрд долларов), основной владелец инвестиционной группы «Абсолют» Александр Светаков (2,5 млрд долларов), председатель совета директоров холдинга Finstar Financial Group, совладелец «Рив Гош» Олег Бойко (1,2 млрд долларов), основной владелец строительной группы ПИК Сергей Гордеев (1,8 млрд долларов), владелец компании Coalco Василий Анисимов (1,6 млрд долларов).