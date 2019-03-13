Еврофинанс Моснарбанк, попавший под санкции США, с 11 марта 2019 года перестал проводить платежи в долларах. Об этом говорится в сообщении для клиентов банка.

«Доводим до вашего сведения, что в соответствии с включением Еврофинанс Моснарбанка в список OFAC начиная с 11 марта 2019 года банк не проводит платежи в долларах США», — говорится в сообщении.

Ранее банк также объявил, что приостановил обслуживание карт платежных систем Visa и Mastercard и готовится вскоре заменить их на карты «Мир».