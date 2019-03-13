В Воронежской 38-летняя местная жительница задержана по подозрению в хищении денег с банковских счетов граждан, сообщается на сайте МВД.

По версии следствия, бывшая сотрудница одного из банков в Павловском районе путем обмана совершила хищение денежных средств со счетов вкладчиков. Используя служебные полномочия, женщина переводила денежные средства клиентов на подконтрольные ей банковские счета. После совершения хищений подозреваемая скрывалась в арендованных квартирах в Воронеже. Накануне она вернулась в Павловск, где была задержана сотрудниками полиции.

В полицию по фактам хищений поступило в общей сложности десять заявлений от местных жителей. Общая сумма ущерба превысила 24 млн рублей.



Возбуждены уголовные дела по частям 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.