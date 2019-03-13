В России в феврале 2019 года было выдано порядка 100—105 тыс. ипотечных кредитов на 215—220 млрд рублей. Такую предварительную оценку представили «ДОМ.РФ» и исследовательская компания Frank RG, уточнив, что это на 8—10% выше уровня февраля 2018 года в стоимостном выражении и соответствует уровню аналогичного прошлогоднего периода по количеству предоставленных кредитов.

Такая динамика — результат повышения ставок основными кредиторам в IV квартале 2018 года, полагают авторы обзора, отмечая для сравнения, что в 2018 году объемы выдачи выросли на 49% к 2017 году, в январе 2019-го — на 13% к январю-2018.

По итогам января 2019 года средняя ставка выдачи составила 9,87%, что примерно соответствует уровню января 2018 года (9,85%). По оценкам, в феврале 2019 года средняя ставка выдачи ипотечных кредитов продолжила увеличиваться и составила примерно 10% годовых (существенную часть февральской выдачи составляют кредиты, одобренные в ноябре и декабре 2018 года).

По данным оперативного мониторинга «ДОМ.РФ», средняя ставка предложения, по которой одобряли выдачу новых ипотечных кредитов в феврале 2019 года, составила 10,5—10,7%. Этот уровень отразится в статистике Банка России по итогам апреля — мая 2019 года (статистика будет опубликована в мае и июне соответственно).



«Такое повышение ставок — временное явление, все основные ипотечные кредиторы завершили цикл корректировки своих ипотечных программ. В случае снижения уровня инфляции и отсутствия новых негативных внешних факторов, во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже», — прогнозируют эксперты.