На четыре дня москвичам и гостям столицы будет предоставлена возможность посмотреть и приобрести искусство музейного уровня. Генеральный партнер DA!MOSCOW – Альфа-Банк – на протяжении многих лет активно поддерживает яркие проекты в сфере культуры и искусства.

Ежегодное арт-шоу DA!MOSCOW даст возможность показать лучших на сегодняшний день отечественных художников и приглашенных иностранных гостей. Экспериментальный характер арт-шоу предполагает большое количество сюрпризов.

Задачи DA!MOSCOW — способствовать появлению и развитию частных и корпоративных коллекций искусства, закрепить за Москвой статус международного культурного центра, привлекая в столицу дополнительный туристический поток, и познакомить широкую публику с современным искусством музейного уровня. DA!MOSCOW формирует сообщество коллекционеров и меценатов, поддерживающих современное искусство в России.

DA!MOSCOW — это инициатива Владимира Овчаренко, основателя одной из первых частных галерей современного искусства OVCHARENKO и первого в России аукциона современного искусства VLADEY. Экспертиза Владимира в области российского и зарубежного искусства насчитывает более 30 лет. DA!MOSCOW объединит отечественные и международные галереи. Среди галерей-участников: Галерея Триумф, Крокин_галерея, Палисандр, Совком, Центр фотографии им. братьев Люмьер, 11.12, Anna Nova, Art4.ru, Christine Koenig, Heritage, Marina Gisich, Name и другие.

«Пока наши лучшие художники и галереи не создадут серьезную конкурентную среду в России, пока наши коллекционеры не научатся серьезно поддерживать их деятельность, до тех пор никто с нами в мире считаться не будет. Американцы сначала поддерживают американских художников, потом всех остальных, немцы — немецких, китайцы — китайских. По-другому не бывает. Россия — не исключение. И мы докажем, что такое сотрудничество возможно. У нас великая история коллекционирования, имена Третьякова, Щукина и Морозова запомнятся навсегда. И работы Малевича — в золотом фонде мирового искусства. Надо продолжать и быть впереди всех!» — говорит Владимир Овчаренко.

«Продолжая многолетнюю традицию, Альфа-Банк рад содействовать развитию современного искусства. Уверен, что коллекционеры оценят представленные работы и многие из них окажутся в частных собраниях. DA!MOSCOW – амбициозный проект, я желаю ему успеха», – отмечает председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен.

Клиенты Альфа-Банк смогут приобрести билеты на ярмарку DA!MOSCOW с 20% скидкой по любой карте Альфа-Банка, а для обладателей карт категории Signature и Black посещение ярмарки будет бесплатным.

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