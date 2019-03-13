Чистая прибыль Промсвязьбанка по итогам 2018 года составила 1,7 млрд рублей против убытка в размере 406 млрд рублей годом ранее. Таковы данные отчетности финучреждения по МСФО.



Операционный доход за отчетный период сократился на 6% год к году, до 39 млрд рублей, в основном за счет падения чистого комиссионного дохода, что также сопровождалось высокой волатильностью разных статей прочего операционного дохода внутри года. Чистый процентный доход за 2018 год составил 24,8 млрд рублей, что на 8% выше показателя 2017 года. Чистый комиссионный доход за 2018 год снизился на 25% год к году, до 16,5 млрд рублей, его доля в операционном доходе сократилась с 49% до 40%.

Активы Промсвязьбанка по состоянию на конец 2018-го выросли на 58% относительно начала года и составили 1,3 трлн рублей (в 2017 году — 0,8 трлн рублей). Основные драйверы — рост портфеля государственных ценных бумаг, сделок РЕПО с банками, размещенных депозитов в ЦБ, а также возобновления активного кредитования, пояснили в пресс-службе финучреждения.

