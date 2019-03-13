Доля участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих в России кредитных организаций в течение 2018 года уменьшилась на 0,59 процентного пункта — до 14,52% на 1 января 2019-го (с 15,11% на 1 января 2018-го). Такие данные приводятся в опубликованном в среду докладе Банка России «Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 января 2019 года» .

По состоянию на 1 января 2019 года была зарегистрирована и имела лицензию на осуществление банковских операций в России 141 кредитная организация с участием нерезидентов ( годом ранее — 160).

В абсолютном выражении объем инвестиций нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ на 1 января 2019 года составил 391 млрд 722,32 млн рублей (против 403,371 млрд на 1 января 2018 года). Уменьшение инвестиций нерезидентов примерно на 11 млрд 648,7 млн рублей, или на 2,9%, произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: уменьшения доли участия нерезидентов в уставных капиталах или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 33 кредитных организаций, отзыва (аннулирования) лицензий у восьми банков с участием нерезидентов, увеличения вкладов нерезидентов в уставные капиталы пяти банков, приобретения нерезидентами акций (долей) десяти кредитных организаций на вторичном рынке, поясняют в ЦБ.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций РФ за 2018 год увеличился на 27,558 млрд рублей (1%) до 2 трлн 697,728 млрд на 1 января 2019-го.

Инвестиции иностранцев в совокупный уставный капитал действующих российских кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов РФ, за год увеличились на 6 млрд 584,7 млн рублей — до 365 млрд 441,2 млн на 1 января 2019-го, а их доля выросла на 0,11 п. п. и составила 13,55% (на 1 января 2018 года — 13,44%).

В 61 кредитной организации (56 банках и пяти небанковских кредитных организациях) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов (полный список таких кредитных организаций приводится в обзоре ЦБ). Количество таких кредитных организаций за 2018 год уменьшилось на четыре. В четырех банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов РФ.



В ЦБ также напоминают, что рассчитываемая по особым правилам в рамках квоты иностранная доля в банках РФ снизилась с 12,94% на 1 января 2018 года до 12,41% на начало 2019-го.

