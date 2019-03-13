Российская блокчейн-компания Waves Platform объявила о постепенном переходе к концепции Web3.0.

По словам основателя и главы Waves Platform Саши Иванова, запланированное на июнь обновление используемого Waves языка смарт-контрактов RIDE обеспечит новый подход к децентрализованным вычислениям и бизнес-логике. При этом протокол Waves-NG призван максимизировать производительность блокчейна, сообщает ForkLog .

Также разработчики планируют создать платформу для голосований, токенизированную социальную сеть и продолжить работу над развитием корпоративной блокчейн-платформы Vostok.

Как заявил Саша Иванов, Waves Platform намерена стать «одной из Google и Facebook» будущего интернета, в котором блокчейн — «лишь часть большой картины».