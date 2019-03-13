В церемонии приняли участие министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Банк «Возрождение» традиционно представляла заместитель начальника управления по работе с партнерами Светлана Дусмухамедова.

Программа «Социальная ипотека» для врачей, учителей, молодых ученых и уникальных специалистов была запущена Правительством Московской области в начале 2016 года. В сентябре 2016 года банк «Возрождение» в числе первых стал финансовым партнером программы.

По условиям, правительство Московской области компенсирует участникам полную стоимость квартиры: половину сразу в виде первоначального взноса, еще половину в течение последующих 10 лет в виде ежемесячной компенсации. Участник подпрограммы для оформления ипотеки сам выбирает банк, которому выплачивает только проценты по кредиту.

С момента старта программы «Социальная ипотека» в 2016 году в Подмосковье банк «Возрождение» выдал 325 жилищных кредитов на общую сумму 627 млн рублей.