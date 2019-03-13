Банк «Восточный» расширил функционал мобильного приложения для заемщиков «Просто кредит», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Добавлена новая удобная функция — push-уведомления: оповещения о поступлении средств по сделанному платежу, о предстоящих операциях, о выгодных персональных предложениях теперь приходят мгновенно», — говорится в сообщении банка.

Также появилась возможность настроить автоплатеж.

Кроме того, банк «Восточный» отменил комиссию за оплату кредитов с любых карт. Теперь платеж по кредиту в мобильном приложении с карты любого банка не потребует лишних денег. Таким образом, начиная с версии 1.3.4 iOS и 1.6.0 Android, в мобильном приложении «Просто кредит» комиссия за погашение кредита с карт других эмитентов не взимается, уточняют в финорганизации.

Скачать мобильное приложение «Просто кредит» от банка «Восточный» можно в App Store и Google Play.