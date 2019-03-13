Компания «Открытый Лизинг» завершила сделку по поставке 1,1 тыс. вагонов-цистерн для перевозки сжиженных углеводородов. Вагоны-цистерны были приобретены у Государственной Транспортной Лизинговой Компании.

Сумма сделки составила 3,3 млрд рублей, срок финансирования — 12 лет. Сделка была профинансирована за счет кредитных средств банка «Открытие», в релизе которого о ней и сообщается.

Вагоны будут использоваться для транспортировки сырья добывающих предприятий ГК «ЛУКОЙЛ» с целью последующей переработки и продажи.



ООО «Открытый лизинг» является дочерней лизинговой компанией банка «Открытие», ориентированной на работу с клиентами из сегмента крупного бизнеса. Компания специализируется на сделках с подвижным составом, морскими и речными судами, нефтегазовым оборудованием. Банк начал предлагать лизинговые услуги клиентам в декабре 2018 года и, как подчеркивается в сообщении, «ставит перед собой амбициозные цели по развитию этого направления».