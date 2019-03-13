Банк «Открытие» приглашает представителей малого и среднего бизнеса пройти бесплатный курс «Что такое Kid-Friendly или как стать дружелюбным бизнесом?» по обслуживанию клиентов с детьми.

Курс создан в рамках премии Open Friendly Business и состоит из 4 видеороликов, в которых эксперты дают советы, как организовать удобное пространство для детей в своем магазине, салоне или офисе, как научить сотрудников обслуживать клиентов с детьми и какие преимущества имеет бизнес, дружелюбный к детям, говорится в сообщении кредитной организации.

Материалы курса находятся в свободном доступе на сайте openfriendly.ru.