Доля клиентов мобильного приложения банка «Открытие», использовавших биометрию для авторизации, впервые превысила 51% по итогам 2018 года, говорится в исследовании банка «Открытие».

При этом клиенты, использующие отпечатки пальцев и снимок лица для входа в мобильный банк, ежемесячно проводят почти две трети всех клиентских сессий, в среднем в 1,6 раза чаще удаленно подключаясь к системам банка «Открытие», говорится в сообщении кредитной организации.

По словам директора департамента Digital банка «Открытие» Александра Пятигорского, особенно большой популярностью пользуется у клиентов опция, которая позволяет без комиссий переводить на карту банка «Открытие» средства с карты, эмитированной любым другим банком.

Александр Пятигорский также добавил, что для входа в мобильный банк клиенты «Открытия» в 2,3 раза чаще используют смартфоны на платформе Android. При этом со смартфонов с банком работают 75% от всех клиентов, подключившихся к системам дистанционного банковского обслуживания. Каждый третий пользователь мобильного банка использует его, отключив на смартфоне геолокацию.