Банк «Левобережный» снизил процентные ставки в «Ликвидной недвижимости» для представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), которые хотят оперативно получить заемные средства под залог имеющейся ликвидной недвижимости.

Сумма кредита составляет до 35 млн рублей. Срок кредита – до 6 лет. Процентная ставка – от 10,7% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

При этом заемщиком может выступать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, являющиеся собственником бизнеса. Средняя годовая выручка по заемщику – до 400 млн рублей (по данным официальной отчетности).