Значительный спрос на российские облигации федерального займа (ОФЗ) в конце февраля 2019 года мог быть дополнительно обеспечен покупками со стороны инвесторов из Венесуэлы, сказали РБК на условиях анонимности три банковских аналитика, отслеживающих сделки с госдолгом.

Нерезидентами, которые приобрели крупный объем российского госдолга, несмотря на новую угрозу ввода американских санкций, могли быть инвесторы из Венесуэлы, которые таким образом формируют инвестиционные портфели для сохранения своих сбережений и лояльны к российскому рынку, сказал РБК один из экспертов, пожелавший сохранить анонимность.

Интерес к российским облигациям в первую очередь был у инвесторов из Венесуэлы, так как в феврале стала очевидна дестабилизация экономической и политической ситуации в их стране, отмечает второй источник. Эту версию подтвердил третий аналитик в банковской сфере.

В феврале оппозиционные венесуэльские депутаты рассказали, что правительство Мадуро в 2018 году продало в Турцию и ОАЭ 73 тонны золота. В конце февраля агентство Reuters сообщило еще про 8 тонн золота, извлеченного из сейфов венесуэльского Центробанка для продажи за рубеж. Ранее Bloomberg сообщил, что часть золота на 1,2 млрд долларов, которое Венесуэла хранила в Банке Англии, было арестовано.

Иностранные инвесторы в конце февраля всего за один день приобрели ОФЗ на 28,5 млрд рублей — рекордный показатель за полтора года, сообщил ЦБ 12 марта в обзоре по ликвидности банковского сектора. В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла впервые с апреля прошлого года — с 24,4% до 25%, а в феврале доля иностранцев еще подросла — до 25,5%. С начала года нерезиденты увеличили вложения в российские госбумаги более чем на 100 млрд рублей (на 55 млрд рублей в январе и на 46 млрд в феврале).



