Ожидаем, что сегодня рубль на открытии торгов может немного укрепиться к обеим мировым резервным валютам, сообщает заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мильчакова.

«Сегодня по паре доллар/рубль мы ждем коридора в 65-66 рубля, а по паре евро/рубль – диапазона в 73,6-74,5 рубля», - комментирует она.

По словам ведущего аналитика «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, российская валюта остается одной из самых высокодоходных в мире, что приводит к значительному спросу на аукционы ОФЗ. В среду Минфин проводит размещение двух выпусков ОФЗ, что будет обеспечивать рубль поддержкой.

«Возможно, российская валюта попробует уйти ниже 65,5, но поводов для пробития отметки 65 нет. Напомним, что из диапазона 65-65,5 пара доллар-рубль многократно разворачивался вверх начиная с октября прошлого года», - поясняет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Вялое поведение нефтяных котировок утром не дает больших надежд на продолжение роста рубля, мы ожидаем нейтрального начала торгов, вблизи уровней вчерашнего закрытия. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,0-66,3 рубля, для европейской валюты — 73,3-74,8 рубля», - прогнозирует старший аналитик информационно-аналитического центра Альпари Вадим Иосуб.