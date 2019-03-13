Комментарий по рынку

Несмотря на продолжающееся падение котировок акций российский нефтегазовых компаний, индексу Московской биржи удалось по итогам вторника подняться на 0,09% до 2468 пункта. Основным драйвером роста индекса стали покупки в акциях металлургических компаний. В лидерах падения оказались акции Аэрофлота (-1,8%) изза опасений снижения рентабельности авиаперевозок на фоне дорожающих нефтяных контрактов. Вчера цены на нефтяные контракты приблизились к максимальным уровням текущего года на опасениях снижения производства сырья в Венесуэле и Саудовской Аравии. Рост стоимости барреля нефти марки Brent также способствовал укреплению курса рубля против доллара США до 65,60 руб/долл во вторник. Также российская валюта росла против доллара США из-за выхода слабых данных по инфляции, которая в США замедлилась в феврале. Это увеличило уверенность среди участников торгов, что низкие темпы роста индекса потребительских цен позволят ФРС и далее сохранять процентные ставки на низком уровне. На предварительных торгах курс рубля стабилен и колеблется вблизи отметки 65,6179 руб/долл благодаря стабильности нефтяных контрактов. Нефтяные контракты стабильны из-за неожиданного снижения запасов сырой нефти в США. Официальная статистика от Минэнерго США будет опубликована сегодня вечером. Ожидается, запасы сырой нефти увеличатся на 2,572 млн баррелей.

Большинство индексов азиатских стран завершают сегодняшний день падением в среднем на 1% на фоне решения британского парламента отклонить условия выхода страны из состава ЕС. Это повышает риски Brexit без предварительных торговых соглашений, снижающих негативные экономические последствия для обеих сторон переговорного процесса. Фьючерс на индекс S&P 500 растет до 2793 пункта на ожиданиях прогресса в подготовке торговых соглашений между Китаем и США.

Сегодняшний день может начаться с падения российских индексов акций из-за внешнего негативного фона, однако снижение будет умеренным благодаря стабильности нефтяных контрактов. В целом волатильность на рынке акций будет низкой так как участники торгов будут ожидать выхода отраслевой статистики по рынку нефти в США и публикации важной макростатистики в Китае завтра утром.