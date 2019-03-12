В Татарстане в 2018 году доля убыточных организаций увеличилась на 0,8 процентных пункта и составила 23,1%. Совокупная сумма убытка превысила 75,7 млрд рублей, следует из отчетов Татарстанстата, с которыми ознакомился TatCenter .

Совокупный финансовый результат прибыльных организаций составил 504 млрд рублей.

Самая высокая доля убыточных организаций в республике по итогам прошлого года зафиксирована в компаниях сферы водоснабжения, сбора и утилизации отходов — 44,4%; на предприятиях, занимающихся обеспечением электроэнергией, газом и паром — 33,9%; на предприятиях общепита — 31,6%.