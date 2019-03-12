В сети EOS была зафиксирована трансакция стоимостью 3,66 трлн долларов, было завлено в Twitter-аккаунте Whale Alert, передающем данные об особо крупных движениях активов в публичных блокчейнах криптовалют.

Как сообщает РБК , один из пользователей создал крупную фейковую операцию на 1 трлн монет, она была передана в сеть прежде, чем ее успели удалить.

«Нет гарантии того, что отложенное действие будет осуществлено, – написал производитель блоков EOS New York в Twitter. – Это была отложенная трансакция. Трансакция, созданная для отправки отложенной трансакции, может свидетельствовать только о том, был запрос передан успешно или нет. После передачи в сеть трансакция подлежит стандартной проверке на валидность».

Владельцы Whale Alert объяснили, что добавили дополнительную проверку, чтобы не допускать подобных инцидентов в дальнейшем.