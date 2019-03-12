«Тинькофф» и образовательный центр «Сириус» объявляют набор на проектную программу для студентов с опытом в математике или программировании, которая состоится в апреле 2019 года и включает в себя дистанционный курс (первая неделя) и проектную сессию в «Сириусе» в Сочи, где студенты на практике примут участие в реализации актуальных для компании проектов.

Первая неделя проектной сессии в Сириусе будет посвящена анализу данных, интенсивному освоению инструментов и математике. Участникам предстоит освоить основы финтех-индустрии, построение гипотез, проведение тестов, анализ результатов, этапы создания проекта, изучение рынка и его ниш, говорится в сообщении Тинькофф Банка.

В программе примут участие 40 студентов, прошедших конкурсный отбор. Студенты, успешно защитившие проект, будут приглашены на финальный отбор на стажировки в «Тинькофф».