TCS Group Holding PLC получил рекордную чистую прибыль за IV квартал и за весь 2018 год в соответствии с МСФО, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник, 12 марта, на сайте Тинькофф Банка.

В основанную предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки».

В IV квартале 2018 года чистая прибыль группы выросла на 27% в годовом выражении до 8,1 млрд рублей, что стало рекордно высоким значением за квартал в истории группы.

Чистая прибыль за весь 2018-й также показала рекордно высокое значение, составив 27,1 млрд рублей (плюс 43% по сравнению с предыдущим годом).

Комментируя квартальный и годовой финрезультаты, председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз отметил, что группа превзошла собственный прогноз, и пояснил, что «такие показатели удалось обеспечить как за счет кредитного, так и за счет комиссионного бизнеса». «При этом мы продолжали развивать экосистему, в рамках которой предлагаем финансовые и лайфстайл-услуги: сейчас в ней насчитывается свыше 8 миллионов клиентов. В 2018 году направления деятельности, не связанные с кредитованием, составили более 30% общей выручки группы», — добавил Хьюз.

Совокупные активы группы выросли за 2018 год на 44,8% и достигли 375,6 млрд рублей.

Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8% до 234,7 млрд. Объем кредитов за вычетом резервов вырос на 53% до 198,5 млрд рублей. За 2018 год привлечено более 2,7 млн новых активных клиентов — держателей кредитных карт. Доля Тинькофф Банка на рынке кредитных карт на конец 2018 года составила 11,8%. «Банк продолжает укреплять свои позиции второго по объему портфеля игрока на российском рынке кредитных карт», — говорится в релизе.

«По мере того как направление кредитных карт демонстрирует стабильные результаты, доля других кредитных продуктов, таких как потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог жилой недвижимости, выросла до 26,9% от общего объема кредитного портфеля за вычетом резервов к концу 2018 года. В то же время стоимость фондирования сократилась с 7,6% в 2017 году до 6,1% в 2018-м; стоимость риска в годовом выражении по итогам 2018 года составила 6%», — комментирует Хьюз.

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле составила 9,4% против 13,4% на начало прошлого года.

Объем средств на счетах клиентов вырос на 56,9% до 280,9 млрд рублей.

В релизе уточняется, что по состоянию на конец 2018 года группа осуществляла обслуживание текущих счетов примерно 4,5 млн клиентов, а общий остаток денежных средств на этих счетах превышал 137,6 млрд рублей. В 2018 году число клиентов группы в сегменте МСБ выросло до 425 тыс., общий остаток денежных средств на их расчетных счетах составил 41,7 млрд.

В числе прочего сообщается, что, согласно данным Московской биржи, сервис «Тинькофф Инвестиции» в 2018 году позволил привлечь на биржу 285 тыс. новых розничных инвесторов, что составляет 40% от общего числа розничных клиентов, привлеченных Московской биржей.



Объем собственных средств группы увеличился на 31,5% и достиг 42,3 млрд рублей. «По состоянию на 1 января 2019 года показатель достаточности капитала по нормативу Н1.0 ЦБ РФ составил 13,9% (на 1 января 2018-го — 16,3%, свидетельствуют материалы банка. — Прим. Банки.ру), а по нормативу Н1.2 снизился до 13,2%. Норматив Н1.1 остался на комфортном для группы уровне 9,4%», — говорится в релизе.

