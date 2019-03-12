Чистая прибыль TCS Group за 2018 год достигла рекордных 27,1 млрд рублей.
TCS Group Holding PLC рассчитывает получить по итогам 2019 года не менее 35 млрд рублей чистой прибыли. Такой прогноз представлен в релизе группы вместе с данными ее отчетности по МСФО по итогам IV квартала и 2018 года в целом.
«С учетом высоких результатов за 2018 год группа объявляет о следующем прогнозе на 2019 год: ожидаемая чистая прибыль — не менее 35 млрд рублей; ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — около 40%; ожидаемая стоимость риска — 6—7%; ожидаемая стоимость фондирования — 6—7%», — говорится в сообщении.
Чистая прибыль TCS Group за 2018 год достигла рекордных 27,1 млрд рублей (плюс 43% по сравнению с предыдущим годом). Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8% до 234,7 млрд, объем кредитов за вычетом резервов — на 53% до 198,5 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности.
«Стоимость фондирования сократилась с 7,6% в 2017 году до 6,1% в 2018-м; стоимость риска в годовом выражении по итогам 2018 года составила 6%», — указал, комментируя финрезультаты группы, председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.
В основанную предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки».
Нет комментариев