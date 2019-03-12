TCS Group Holding PLC рассчитывает получить по итогам 2019 года не менее 35 млрд рублей чистой прибыли. Такой прогноз представлен в релизе группы вместе с данными ее отчетности по МСФО по итогам IV квартала и 2018 года в целом.

«С учетом высоких результатов за 2018 год группа объявляет о следующем прогнозе на 2019 год: ожидаемая чистая прибыль — не менее 35 млрд рублей; ожидаемый чистый прирост кредитного портфеля — около 40%; ожидаемая стоимость риска — 6—7%; ожидаемая стоимость фондирования — 6—7%», — говорится в сообщении.

Чистая прибыль TCS Group за 2018 год достигла рекордных 27,1 млрд рублей (плюс 43% по сравнению с предыдущим годом). Общий объем кредитного портфеля увеличился на 40,8% до 234,7 млрд, объем кредитов за вычетом резервов — на 53% до 198,5 млрд рублей, свидетельствуют данные отчетности.

«Стоимость фондирования сократилась с 7,6% в 2017 году до 6,1% в 2018-м; стоимость риска в годовом выражении по итогам 2018 года составила 6%», — указал, комментируя финрезультаты группы, председатель правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз.



В основанную предпринимателем Олегом Тиньковым TCS Group входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», компания «Тинькофф Страхование», а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах «Тинькофф Центр разработки».