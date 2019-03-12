Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов об аресте денежных средств и недвижимого имущества девяти лиц, контролировавших Региональный Банк Развития, в рамках иска агентства более чем на 2 млрд рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на информацию суда.

Напомним, лицензия у РБР была отозвана 10 ноября 2015-го, а в декабре того же года банк был признан банкротом.

АСВ в ноябре 2018 года подало в столичный арбитраж заявление о взыскании почти 2,054 млрд рублей с девяти экс-топов РБР , включая и. о. председателя правления Александра Буйлова, члена правления Оксану Миренкову, президента банка, члена его совета директоров Виктора Тарановского, членов совета Татьяну Тарановскую и Любовь Ситникову, а также еще одну (наряду с Тарановским, Ситниковой и рядом других лиц) совладелицу банка Галину Чекан.

В результате проверки обстоятельств банкротства банка было установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролирующими лицами действий по замещению его ликвидных активов (денежных средств) на неликвидную ссудную задолженность юридических и физических лиц; отчуждению ликвидной ссудной задолженности путем заключения договоров уступки прав требования без равноценного встречного исполнения; приобретению банком недвижимого имущества по завышенной стоимости, а также реализации недвижимого имущества на заведомо невыгодных для банка условиях, поясняли в АСВ. Кроме того, руководителями не была исполнена надлежащим образом обязанность по передаче документации банка временной администрации и в дальнейшем агентству, в результате чего затруднено осуществление процедуры конкурсного производства (реализация части имущественных прав банка невозможна).

В феврале этого года сообщалось об отказе столичного арбитража удовлетворить ходатайство АСВ по аресту имущества бывших топов РБР. РАПСИ приводило аргументацию суда, согласно которой доводы истца в пользу ареста имущества ответчиков носили предположительный характер и не были подтверждены доказательствами. В материалах дела также не было данных об имущественном положении ответчиков и не было указано имущество, на которое конкурсный управляющий РБР просит наложить арест.



В сегодняшнем материале информагентства говорится, что, как отметили в суде, заявленные обеспечительные меры являются временными, непосредственно связаны с предметом спора и соразмерны заявленным требованиям, так как направлены на предотвращение затруднений в исполнении решения по делу. Принятие обеспечительных мер не нарушает баланса интересов сторон и не влечет негативных последствий, считает суд.