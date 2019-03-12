Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.
Величина структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ выросла в феврале на 0,9 трлн рублей до 3,6 трлн. Такие данные приводятся в очередном выпуске комментария ЦБ «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
«Столь значительное изменение связано как с влиянием факторов формирования ликвидности, так и с распределением средств между корреспондентскими и депозитными счетами банков в Банке России на отдельную дату, а потому оно носит временный характер, — отмечается в обзоре. — Приток средств в банки сформировался в основном за счет сезонного увеличения бюджетных расходов при практически нейтральном влиянии динамики наличных денег в обращении. Кроме того, рост профицита ликвидности в начале марта был связан с опережающим выполнением банками усреднения обязательных резервов и отсутствием значительной потребности в поддержании средств на корсчетах после уплаты налогов. Это привело к снижению остатков на корсчетах, росту лимита предоставления средств на недельном депозитном аукционе Банка России и потребности в проведении операций «тонкой настройки» в периоды между уплатой основных налогов и после ее завершения. В результате к началу месяца размещение средств на депозитных аукционах Банка России увеличилось на 0,5 трлн рублей».
В комментарии также отмечается, что в феврале 2019 года стоимость валютных заимствований оставалась низкой на фоне сезонно высокого притока по текущему счету платежного баланса в условиях невысоких покупок валюты в рамках бюджетного правила. «Влияние этих факторов на ставки несколько компенсировало рост длинных позиций нерезидентов по рублю, то есть увеличение ими рублевых размещений и валютных заимствований в сегменте «валютный своп», — говорится в обзоре.
Также отмечается, что ставки денежного рынка сохранялись на уровне несколько ниже ключевой ставки Банка России.
Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.
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