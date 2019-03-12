Совкомбанк планирует приобрести долю в размере 25% АФК «Система» в ПАО «Детский мир». Эксперты оценивают потенциальную сделку на уровне 20 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По информации издания, переговоры пока находятся на ранней стадии. «Системе» принадлежит 52,1% «Детского мира». Еще 14,03% управляет Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги — в свободном обращении.

«Детский мир» — крупнейший продавец детских товаров в стране. На конец 2018 года сеть управляла 673 магазинами в России и Казахстане, а также четырьмя точками по продаже товаров для животных под вывеской «Зоозавр». Выручка «Детского мира» по итогам 2018 года выросла на 14,3%, до 110,9 млрд рублей, год к году, чистая прибыль — на 36,3%, до 6,6 млрд рублей.

Два источника газеты говорят, что Совкомбанк заинтересован в покупке у «Системы» около 25% «Детского мира». На закрытии торгов на Московской бирже 7 марта такой пакет стоил 16,32 млрд рублей исходя из цены 88,36 рублей за бумагу, а вся доля АФК — около 33,95 млрд рублей. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко оценил возможную премию к рынку до 20%. Таким образом, Совкомбанку около 25% «Детского мира» может обойтись в 19,5 млрд рублей.

По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, желание банка ограничиться подобным пакетом может быть вызвано стремлением избежать обязательной оферты миноритариям. Но «Система», с другой стороны, заинтересована зафиксировать прибыль и потому рассчитывает полностью выйти из актива, отмечает он.



Для Совкомбанка покупка доли в «Детском мире» может стать не первой инвестицией, связанной с ритейлом. Сегодня банк совместно с X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») управляют на паритетных началах ООО «Цифровые технологии будущего». Эта компания развивает сеть постаматов «Халва» выдачи интернет-заказов в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», а также в отделениях Совкомбанка.