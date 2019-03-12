ВТБ договорился о передаче доли в Еврофинанс Моснарбанке Росимуществу, сказали Reuters два источника, знакомых с ходом переговоров.

Один из них уточнил, что процедура передачи доли была запущена в начале 2019 года.

США 11 марта ввели санкции в отношении Еврофинанс Моснарбанка из-за его связей с нефтяной компанией Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), контролируемой властями Венесуэлы.

Основным акционером Еврофинанс Моснарбанка c долей 49,99% является венесуэльский Fondo De Desarrollo Nacional; ВТБ и Газпромбанк напрямую и косвенно контролируют по 25% акций.

Зампред правления Газпромбанка Фамил Садыгов сказал Reuters в Баку, что его банк планировал продать долю в капитале Еврофинанс Моснарбанка, «как и ВТБ»: «Но сейчас другая история — будем думать, что делать».

Представители Газпромбанка и ВТБ отказались от комментариев. Пресс-служба Еврофинанс Моснарбанка переадресовала вопросы Reuters к акционерам.

В середине февраля президент ВТБ Андрей Костин говорил, что банк хотел бы выйти из актива и готов продать его, в том числе, частным инвесторам, однако ситуация осложняется тем, что в отношении Еврофинанс Моснарбанка было подписано межправительственное соглашение с Венесуэлой. Из отчетности Еврофинанс Моснарбанка следует, что до введения санкций он инвестировал в государственные облигации Венесуэлы.