Швейцарский онлайн-банк Swissquote с 21 марта откроет услугу перевода криптовалют с внешних кошельков на счет в банке и наоборот, говорится в отчете банка по итогам 2018 года.

Как сообщает Anycoin , для реализации криптовалютного кастодиального сервиса швейцарский банк будет использовать услуги стартапа Crypto Storage AG, который предлагает «запатентованное инфраструктурное решение для управления личными ключами, как физическими, так и цифровыми, на аппаратных модулях безопасности высшего класса с подробными вариантами конфигурации для индивидуального и ролевого управления доступом».