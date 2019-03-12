По словам банка, Swissquote станет безопасной и полностью технологически интегрированной платформой для торговли криптовалютой и депозитарием для частных и институциональных клиентов.
Швейцарский онлайн-банк Swissquote с 21 марта откроет услугу перевода криптовалют с внешних кошельков на счет в банке и наоборот, говорится в отчете банка по итогам 2018 года.
Как сообщает Anycoin, для реализации криптовалютного кастодиального сервиса швейцарский банк будет использовать услуги стартапа Crypto Storage AG, который предлагает «запатентованное инфраструктурное решение для управления личными ключами, как физическими, так и цифровыми, на аппаратных модулях безопасности высшего класса с подробными вариантами конфигурации для индивидуального и ролевого управления доступом».
Оценить:
Нет комментариев