В честь своего юбилея Севергазбанк подготовил специальные предложения для клиентов – юридических лиц, основавших свой бизнес 25 лет назад, и индивидуальных предпринимателей в возрасте 25 лет (1994 г.р.). При этом предложение доступно для всех, кто 25 числа решит открыть расчетный счет в Севергазбанке.

Также с 14 марта и в течение всего 2019 года будет действовать бесплатное открытие расчетного счета, изготовление и заверение копий документов, необходимых для открытия расчетного счета, для предпринимателей 1994 года рождения, говорится в сообщении кредитной организации.

Для клиентов – юридических лиц, зарегистрированных в 1994 году, дополнительно будет еще доступна бесплатная выдача электронных ключей (USB токенов) для пользования системой интернет-банкинга банка «Бизнес Онлайн».

Для тех предпринимателей, которые предоставят заявление и пакет документов для открытия расчетного счета 25 числа календарного месяца в 2019 году, также предусмотрено бесплатное открытие расчетного счета, изготовление и заверение копий документов.