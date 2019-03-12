Сбербанк завершил расчеты по договорам участия в долевом строительстве первого в России многоквартирного дома в Воронеже, построенного по новой схеме привлечения средств дольщиков с использованием счетов эскроу.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, клиентам-застройщикам также предоставляется сервис в «Сбербанк Бизнес Онлайн», с помощью которого они могут в любое время получать информацию о счетах эскроу, открытых в их пользу, а также отслеживать пополнение счетов дольщиками, говорится в сообщении Сбербанка.

После сдачи застройщиком дома в эксплуатацию Сбербанк перечислил ему средства со счетов эскроу, открытых для расчетов в отношении данного объекта долевого строительства.