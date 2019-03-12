В Областной клинической больнице №2 города Ростов-на-Дону впервые на территории России и Европы были проведены хирургические операции с применением промышленного экзоскелета ExoChair, разработанного при участии Лаборатории робототехники Сбербанка.

Как говорится в сообщении кредитной организации, ExoChair — пассивный экзоскелет, предназначенный для разгрузки мышц спины и ног при выполнении работы в положении стоя, разрабатываемый ООО «Полезные роботы». В настоящее время разрабатывается программа доработки ExoChair в соответствии с комментариями медиков.

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ближайший конкурент ExoChair в этой сфере находится в Японии, но его можно только арендовать, причем аренда превышает стоимость приобретения нашей разработки в несколько раз.