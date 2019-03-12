Рустам Минниханов 11 марта в ходе заседания Совета по предпринимательству поддержал идею обратиться в ЦБ РФ с просьбой внести изменения в инструкцию, позволяющую самозанятым использовать специальные счета в банках.

«Нам надо обратиться в Центральный банк, чтобы соответствующие изменения были введены. Я думаю, что здесь надо просто внести понятные изменения в инструкцию. По большому счету здесь движения прозрачные. Разговор идет о движении средств гражданина, который зарегистрирован как самозанятый», — цитирует TatCenter президента Татарстана.

Реплика главы республики последовала на жалобу предпринимателей на то, что крупные предприятия сталкиваются с проблемой при перечислении оплаты за услуги и товары самозанятым. Такие переводы подвергаются проверкам банков, в ходе которых запрашивается большой объем документов.