Большинство работающих россиян (почти 75%) готовы трудиться усерднее, если им увеличат заработную плату. В том числе 43% — если зарплата вырастет в полтора-два раза, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование, проведенное Аналитическим центром НАФИ.



Остальные готовы повышать личную трудоспособность и при менее значительном росте оплаты труда. Годом раньше повысить свою производительность труда в случае роста зарплаты были готовы только 64% работающих и только 31% — в случае ее повышения в полтора-два раза.

Также специалисты выяснили, что 16% работающих считают, что уже трудятся на пределе своих возможностей (по сравнению с прошлым годом их число сократилось на 12 процентных пунктов). При этом женщины чаще, чем мужчины отмечают, что работают с максимальной отдачей (19% против 13%).

Также исследование показало, каждый третий работающий россиянин ожидает в этом году роста зарплаты (29%). Еще 53% считают, что размер оплаты их труда не изменится. А вот число тех, кто опасается снижения зарплаты, несколько увеличилось — с 5% (на конец 2017 года) до 10% (на конец 2018-го).